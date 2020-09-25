Биржевой курс евро превысил 91 рубль впервые с начала 2016 года

На торгах на Московской бирже днем 25 сентября курс евро превысил 91 рубль.

Доллар также усилился к рублю, превысив отметку в 78 рублей за доллар — это стало максимумом с апреля 2020 года.

В последний раз биржевой курс евро превышал 91 рубль в феврале 2016 года. Тогда ослабление рубля было связано с падением цен на нефть до менее чем 30 долларов за баррель, вызванным снятием международных санкций с Ирана.

За последний месяц рубль потерял более 5% стоимости к доллару и евро. Падение российской валюты связано с опасениями новых санкций из-за отравления Алексея Навального, а также с ожиданиями замедления мировой экономики из-за второй волны коронавируса и связанного с ними падения цен на нефть.