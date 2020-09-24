Умер оперный певец Вячеслав Войнаровский

Оперный певец, народный артист России Вячеслав Войнаровский умер в Москве на 75-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил его сын Игорь Войнаровский.

Эмиль Матвеев / ТАСС

Причины смерти пока точно не установлены. «Такое ощущение, что либо поджелудочная, либо кишечник, но точно не COVID-19», — сказал сын артиста.

Вячеслав Войнаровский с 1972 года был солистом Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Также он был приглашенным солистом Большого театра. Войнаровский снимался в эпизодических ролях во многих советских и российских фильмах, в том числе в лентах «12 стульев», «Гараж», «Убить дракона». Награжден орденом Дружбы за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства.