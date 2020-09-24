«Коммерсант» сообщил о планах Минтруда изменить расчет прожиточного минимума и МРОТ
Министерство труда и социальной защиты предложило изменить методику расчета прожиточного минимума (ПМ) и минимального размера оплаты труда (МРОТ). Поправки были представлены на заседании правительства 23 сентября и получили одобрение, пишет «Коммерсант».
Сейчас ПМ рассчитывается как стоимость потребительской корзины товаров и услуг. Минтруда предлагает зафиксировать этот показатель на уровне 44,2% медианного дохода по стране. МРОТ предлагается установить на уровне 42% медианной зарплаты по стране (она выше медианного дохода).
Переходить на новую методику расчета планируется поэтапно в 2021–2025 годах. Бюджету это обойдется в 128,5 миллиарда рублей дополнительных расходов в 2021 году и 439 миллиарда рублей в 2025 году.
«Коммерсант» назвал новую методику подсчета ПМ и МРОТ одним из самых значимых изменений в системе соцподдержки. Глава НИИ труда Дмитрий Платыгин в разговоре с изданием пояснил, что медианная зарплата растет быстрее стоимости потребительской корзины, поэтому новая методика расчета поможет быстрее поднимать зарплаты низкооплачиваемых работников.
«В свое время, в 1990-е, потребительская корзина позиционировалась как временная, кризисная мера. Полагали, что мы через короткое время сможем отказаться от этого подхода и перейти к определению бедности через медианные доходы граждан. Но мы прожили с этой временной мерой почти четверть века», — отмечает глава НИИ труда Дмитрий Платыгин.