В список самых влиятельных людей по версии Time вошли Трамп, основатели Black Lives Matter и «рекордное количество врачей и ученых»

Журнал Time опубликовал список ста самых влиятельных людей 2020 года по версии издания.

Time 100 — не рейтинг, участников списка не ранжируют по степени влиятельности. Журнал распределил их по категориям «Лидеры», «Титаны», «Новаторы», «Деятели искусства» и «Кумиры». Россиян нет ни в одной из них.

В «Лидерах» президент США Дональд Трамп, его соперник на предстоящих выборах в ноябре 2020-го Джо Байден, канцлер Германии Ангела Меркель, руководитель КНР Си Цзиньпин.

Как пишет Time, журнал составляет список каждый год уже 20 лет, но «такого года [как 2020-й] еще не было». Список 2020-го выглядит не так, как можно было бы представить полгода назад, поясняет Time: например, в нем «рекордное количество врачей, медсестер и ученых».

Так, в категорию «Иконы» журнал включил медсестру из Нью-Йорка Эмми ОʼСалливан. Она работает в больнице, где зафиксировали первый в городе случай COVID-19. ОʼСалливан сама заразилась инфекцией, ее подключали к ИВЛ на четыре дня, а через две недели она вернулась на работу.

Глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи попал в категорию «Лидеры». «Его сосредоточенность на доказательствах и основанной на фактах науке часто ставила его в оппозицию президенту Дональду Трампу [по вопросу борьбы с COVID-19]», — объясняет Time свой выбор.

Специалист по инфекционным заболеваниям из Мюнхена Камилла Роте, которая выяснила, что коронавирус иногда передается от человека к человеку бессимптомно, попала в категорию «Новаторы».

Журнал добавляет, что обычно при составлении списка «фокусируется на живых», но в 2020 году в списке достаточно много уже умерших людей. Например, несколько человек, в убийстве которых обвиняют полицейских, в том числе афроамериканец Джордж Флойд из Миннеаполиса.

Основатели движения Black Lives Matter Алисия Гарза, Опал Томети и Патрисс Каллорс попали в категорию «Иконы». О движении многие вспомнили (или впервые услышали) после убийства Флойда.