В Греции двое россиян получили по 300 лет тюрьмы за перевозку нелегальных мигрантов. Это уже второй такой приговор за два месяца

Два гражданина России получили по 300 лет лишения свободы в Греции по обвинениям в перевозке нелегальных мигрантов, сообщает ТАСС.

Сами осужденные отрицали свою вину. Они заявляли, что нашли через интернет работу на круизном судне для перевозки туристов. Как утверждает вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, россиян подставили работодатели.

В нейтральных водах к кораблю пришвартовались лодки, откуда на борт поднялось около 60 мигрантов, а оставшаяся часть команды, наоборот, пересела в лодки. Наши граждане решили, что не могут бросить людей погибать в море и остались. Однако разобраться в управлении плавсредством они так и не смогли и подали сигнал SOS. Через некоторое время к ним подошел корабль, который взял пассажиров на борт, а после передал их властям Греции.

Столь длительный срок приговора связан с тем, что он образовался путем сложения сроков — от 7 до 12 лет за каждого перевезенного мигранта.

В Греции не впервые выносят столь суровые приговоры в отношении россиян по обвинениям в перевозке нелегальных мигрантов. Так, в июле 2020 года двое граждан РФ получили по 253 года тюрьмы, в январе и феврале 2020 года четырех человек приговорили к 395 годам каждого.

На данный момент в тюрьмах Греции по аналогичным обвинениям в ожидании приговоров находятся более двух десятков россиян.