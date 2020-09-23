Российский фрегат и грузовое судно столкнулись у берегов Дании

Российский фрегат и грузовое судно столкнулись в проливе Эресунн между датским островом Зеландия и Скандинавским полуостровом. Об этом сообщают датские военные.

Как пишет Berlingske, судно «Айс Роуз» зарегистрировано на Маршалловых островах.

После столкновения «Айс Роуз» и фрегат встали на якорь. Представитель грузового судна сказал, что признаков протечки нет, передает Berlingske слова офицера Клауса Расмуссена.

Гражданское судно временно задержали, добавил он. По предварительным данным, которые привел собеседник Berlingske, столкнувшиеся корабли шли в одном направлении.

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