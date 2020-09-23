Илон Маск пообещал через три года выпустить Tesla за 25 тысяч долларов. Такой же прогноз он давал в 2018 году

Примерно через три года Tesla будет выпускать беспилотные электромобили по цене 25 тысяч долларов. Об этом заявил основатель компании Илон Маск на презентации для акционеров Battery Day, передает BBC News.

Снизить стоимость электромобиля планируется за счет повышения эффективности аккумуляторных батарей, которые остаются самой дорогостоящей частью таких машин.

Маск заявил, что Tesla будет выпускать собственные батареи, которые будут в пять раз более энергоемкими и в шесть раз более мощными, чем нынешние. Кроме того, с ними дальность пробега на одной зарядке увеличится на 16%.

На презентации Маск также заявил, что в будущем Tesla планирует выпускать 20 миллионов электромобилей в год (в 2019 году компания выпустила около 367 тысяч машин). Отмечается, что эта цель примерно вдвое превышает текущий объем выпуска таких автопроизводителей, как Toyota или Volkswagen.

Сейчас стоимость самой дешевой модели Tesla — седана Model 3 — начинается от 37 990 долларов.

Илон Маск уже не в первый раз обещает выпустить электромобиль, который будет стоить 25 тысяч долларов. Впервые он сделал такое заявление в 2018 году, также отметив, что на это может уйти три года.