В Барнауле активистку, надевшую в суде маску «Путина в отставку», оштрафовали за нарушение правил пикета

В Барнауле активистку Марию Пономаренко оштрафовали на 10 тысяч рублей после того, как она пришла в здание мирового суда в защитной маске с надписью «Путина в отставку». Об этом сообщает «Апология протеста».

На Пономаренко составили протокол по части 1 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение правил пикета его организатором).

Как сказано в протоколе, с которым ознакомилась «Медуза», Пономаренко 3 сентября 2020 года «организовала, приняла участие и провела публичное мероприятие [в здании суда] в форме одиночного пикетирования».

Пикет, по мнению составлявшего протокол майора полиции, проходил «со средствами наглядной агитации, в роли которой выступила маска красного цвета, на которой нанесен текст „Путина в отставку“» и «тем самым нарушила порядок проведения публичного мероприятия».

На основании чего полиция решила, что Пономаренко проводит пикет, не уточняется. В протоколе указано, что она «находилась в здании суда».

Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» запрещает публичные мероприятия в зданиях судов.