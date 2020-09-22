Росгвардия разогнала жителей села в Дагестане, протестовавших против строительства на спорных землях. Задержаны 20 человек, есть раненые

Около 300 жителей села Красноармейское в пригороде Махачкалы устроили 22 сентября акцию протеста против начала строительства на землях, которые они считают своими, сообщает газета «Черновик».

Участок, где велись строительные работы, огородили сотрудники Росгвардии. Между жителями и бойцами ОМОНа произошли локальные стычки, в силовиков полетели камни, после чего, как заявили очевидцы, омоновцы начали стрелять в воздух из травматического оружия. «Черновик» опубликовал видео, где видно группу омоновцев, прикрывающихся щитами от летящих в них камней.

В пригороде Махачкалы в сотрудников полиции бросили камни gazetachernovik

Жительница Красноармейского рассказала «Черновику», что омоновцы применили слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих, избивали людей дубинками, а также использовали электрошокеры. Затем сотрудники правоохранительных органов провели массовые задержания, в том числе в домах жителей. По данным издания, задержаны около 20 человек. Несколько человек получили травмы, в том числе двоих человек ранили из травматического оружия.

Жители села Красноармейское больше десяти лет пытаются отстоять земельные участки, расположенные на границе с соседним поселком Семендер (оба населенных пункта входят в состав Махачкалы). Как писал «Кавказский узел», власти обещали передать эти земли жителям, которые в 1957 году вернулись в Дагестан через несколько лет после депортации в Чечню. Чиновники утверждали, что статус земель не определен, поскольку архивные документы утеряны. В июле 2020 года жители Красноармейского устроили протестные акции, требуя разрешить им строить дома на этих землях.