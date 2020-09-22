Минздрав разрешил испытания третьей российской вакцины от коронавируса

Минздрав разрешил провести клинические испытания вакцины против коронавируса, которую разработал Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение центра.

Испытания новой вакцины начнутся в ближайшее время. Они будут проходить в Кирове, Санкт-Петербурге и Новосибирске. В них примут участие более трех тысяч добровольцев. В центре Чумакова подчеркнули, что это «позволит обеспечить исследования достоверным объемом научных данных».

После вакцинации добровольцы будут изолированы в стационаре в течение 16 дней, за их состоянием будут наблюдать врачи. Исследования планируется завершить в ноябре.

В России пока зарегистрирована только одна вакцина от коронавируса — отечественная «Спутник V» от Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Ее зарегистрировали в августе до окончания клинических испытаний.

На стадии испытаний находится также вторая отечественная вакцина — от Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Помимо препарата от «Вектора», к регистрации в России готовятся две иностранные вакцины: китайская Sinopharm и шведско-британская AstraZeneca.