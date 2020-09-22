Госдума в первом чтении установила размеры штрафов за призывы к нарушению территориальной целостности РФ

Госдума в первом чтении приняла поправки в законодательство, устанавливающие ответственность за публичные призывы к отчуждению части территории России.

В соответствии с поправками, первый такой призыв будет считаться административным правонарушением. Штрафы за него для граждан составят от 30 до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 до 100 тысяч, для юридических лиц — от 200 до 300 тысяч. В случае призывов через интернет штрафы возрастают до диапазонов 70-100 тысяч, 100-200 тысяч и 300-500 тысяч рублей соответственно.

Размер штрафов в случае привлечения к уголовной ответственности будет повышен — вместо диапазона от 100 до 300 тысяч рублей он будет составлять от 200 до 400 тысяч рублей. Срок лишения свободы за призывы к нарушению территориальной целостности страны останется прежним — до четырех лет.

После принятия поправок в Конституцию РФ в нее, помимо прочего, был добавлен пункт о том, что «действия, направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются». Это ограничение не распространяется на случаи установления границ с сопредельными государствами.

Сейчас даже за первый публичный призыв к нарушению территориальной целостности РФ наступает уголовная ответственность.