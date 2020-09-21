В районе Байкала произошло землетрясение магнитудой 5,9

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Иркутской области, сообщает региональное управление МЧС. Его зарегистрировали в 2:05 ночи по местному времени (21:05 21 сентября по Москве).

Эпицентр землетрясения располагался в 15 километрах от поселка Култук в Слюдянском районе, расположенном на берегу Байкала. Спустя 15 минут после первого подземного толчка произошел силой 2-3 балла. По данным МЧС, жертв и разрушений в результате землетрясения нет. Подземные толчки, по данным ведомства, ощущали в 12 районах Иркутской области.

Европейский средиземноморский сейсмологический центр зарегистрировал землетрясение магнитудой 5,5, очаг которого залегал на глубине десяти километров. По данным сейсмологов, оно произошло в 71 километре от Иркутска в районе озера Байкал.

В Иркутске и Слюдянке, по оценке МЧС, которую привел «Интерфакс», ощущались подземные толчки силой 5-6 баллов. Агентство пишет со ссылкой на очевидцев, что в пригороде Иркутска люди самостоятельно эвакуировались из домов, в Слюдянке отключили электричество.

Жители Иркутской области и Бурятии сообщили в соцсетях, что почувствовали несколько подземных толчков. Подземные толчки, в частности, ощутили жители Иркутска, Ангарска и Улан-Удэ.

Уточнение. В материал добавлена информация МЧС о магнитуде землетрясения.