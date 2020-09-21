«Синьхуа»: в китайской провинции нашли коронавирус на упаковке замороженных кальмаров, импортированных из России

В провинции Цзилинь на северо-востоке Китая выявлен коронавирус на упаковке замороженных морепродуктов, ввезенных из России.

Как сообщает агентство «Синьхуа», пробы с внешней упаковки продукции были взяты в ходе регулярной проверки в столице провинции, городе Чанчунь. Были проведены два теста, оба показали положительный результат.

Всех людей, которые контактировали с зараженной упаковкой кальмаров, поместили под медицинское наблюдение. Инфекции у них не выявлено.

Еще одна партия такой же продукции весом 10 килограммов поступила в город Фуюй. Местные органы здравоохранения ведут поиск людей, которые могли иметь контакты с продукцией.

Это не первый случай, когда частицы коронавируса попадают в Китай на импортированной продукции. 18 сентября Китай по этой причине приостановил импорт морепродуктов, произведенных индонезийской компанией PT. Putri Indah. В августе частицы вируса были обнаружены на упаковке креветок, ввезенных на восток Китая из Эквадора.

Китай стал первой страной в мире, где в декабре 2019 года была зафиксирована вспышка новой коронавирусной инфекции. В настоящее время в стране не выявляют локальных вспышек СOVID-19, все новые случаи заражения называются завезенными из-за рубежа.