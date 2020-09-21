МВД Белоруссии отчиталось о задержании 442 человек на воскресных акциях протеста

На акциях протеста, проходивших в Белоруссии 20 сентября, были задержаны 442 человека. Об этом сообщает МВД страны.

В общей сложности милиция насчитала 24 протестных акции в стране, общая численность их участников составила 20 тысяч человек. Наибольшее количество людей, по данным МВД, собрали акции в Минске — 18 тысяч.

Ведомство также подтвердило, что в Бресте милиция использовала слезоточивый газ и произвела один предупредительный выстрел в воздух.

Независимые СМИ только на акциях в Минске 20 сентября насчитали 100 тысяч участников.

Неделей ранее, 14 сентября, на акциях были задержаны более 500 человек.