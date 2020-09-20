Вице-премьер Узбекистана умер после коронавирусной инфекции

Умер вице-премьер правительства Узбекистана по развитию аграрной сферы Уктам Барноев, которому диагностировали COVID-19. Об этом сообщает администрация Бухарской области.

Барноеву было 56 лет. По данным kun.uz, чиновник умер в Германии. Пока он лечился от COVID-19, у него был инсульт, после чего его отправили в немецкую частную клинику, где должны были сделать в том числе операцию на головном мозге, утверждает издание.

Портал уточняет, что коронавирусную инфекцию у Барноева обнаружили в июле 2020 года. С того момента информации о состоянии его здоровья не было, пишет kun.uz. Что именно стало причиной смерти вице-премьера, издание не указывает.

Портал правительства Бухарской области пишет, что Барноев умер «в результате коронавирусного заболевания».

Барноев был губернатором Бухарской области с конца 2016-го по начало 2020 года. Как пишет kun.uz, Карим Камалов, которого назначили исполняющим обязанности региона после ухода Барноева в правительство Узбекистана, умер от COVID-19 в августе. Диагноз ему поставили, как и Барноеву, в июле.

Как пишет РБК, в Узбекистане за время эпидемии зафиксировали 51,2 тысячи случаев заболевания COVID-19, умерли от болезни 429 человек. О первом заболевшем сообщалось в марте.