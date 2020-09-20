Умер ведущий «Русского лото» Михаил Борисов

Умер телеведущий Михаил Борисов, сообщает театральный институт имени Щукина, где Борисов был заведующим кафедрой режиссуры.

Борисова увезли на скорой 19 сентября со съемок телепередачи, уточняет «Интерфакс». Причина смерти не называется. Борисову был 71 год, с 1994-го он вел телевизионную лотерею «Русское лото».

Телеграм-канал 112 сообщал 19 сентября, что Борисов в коме. По данным «Пятого канала», Борисова подключили к аппарату ИВЛ, врачи подозревали у него COVID-19.