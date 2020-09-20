ОМОН в Бресте выстрелил в воздух и применил слезоточивый газ для «предупреждения нападения на милицию»

В Бресте ОМОН применил к протестующим слезоточивый газ, сообщает Onliner со ссылкой на пресс-секретаря белорусского МВД Ольгу Чемоданову.

Кроме того, силовики сделали «предупредительный выстрел» в воздух из карабина.

По словам Чемодановой, использовался небоевой светошумовой патрон, выстрел, сказала она, сделали «для предупреждения нападения на сотрудников милиции».

«Интерфаксу» Чемоданова сказала, что «протестующие вели себя агрессивно, бросались на силовиков».

«Демонстранты не реагировали на неоднократные требования сотрудников милиции. Они организовали сцепку, отказывались расходиться», — объяснила Чемоданова применение спецсредств в Бресте.

На записи, которую публикует Tut.by, после 01:24 можно увидеть, судя по всему, сотрудника белорусского ОМОНа, который стреляет в воздух.

Задержания и стычка с ОМОНом в Бресте youtube/Tut.by Политика

ОМОН жестко задерживает участников «Маршей справедливости» 20 сентября в Минске, Бресте и Гродно. По данным правозащитного центра «Весна», которые приводит «Интерфакс», к семи вечера в Минске задержали 33 человека, в других городах — 4