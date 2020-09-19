В России за сутки коронавирусную инфекцию диагностировали у 6065 человек. Это максимальный суточный прирост с 20 июля, когда за день вирус выявили у 5940 человек. Число новых случаев растет седьмой день подряд.

Общее число выявленных случаев в России выросло до 1 097 251, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Больше всего новых случаев выявили в Москве (825), Петербурге (212), Ростовской (180), Московской (175) и Нижегородской (164) областях.

За сутки умерли 144 человека с коронавирусом. С начала пандемии COVID-19 стал причиной смерти 19 339 человек в России.

За день выздоровели 5255 человек, с начала пандемии — 906 462 человека.

За весь период пандемии в России было проведено больше 42,4 миллиона тестов на коронавирус, в том числе 361 тысяча — за последние сутки.