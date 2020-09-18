Рейтинг Forbes самых богатых госслужащих и депутатов России возглавил сахалинский депутат Дмитрий Пашов. За год он заработал 6,2 миллиарда рублей

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов России. Его возглавил депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов, заработавший за год 6,2 миллиарда рублей. Он является владельцем компании «Монерон», которая занимается добычей краба.

Второе место занял депутат заксобрания Камчатского края и совладелец рыбопромышленной компании «Океанрыбфлот» Игорь Евтушок, заработавший за год 5,5 миллиарда рублей.

На третьем месте оказался депутат заксобрания Челябинской области Константин Струков, возглавляющий компанию «Южуралзолото». За год доходы Струкова составили 5,1 миллиарда рублей.

Самым богатым сенатором оказался Валерий Пономарев (4-е место, 2,8 миллиарда), депутатом Госдумы — Григорий Аникеев (6-е место, 2,4 миллиарда), самым богатым губернатором — глава Брянской области Александр Богомаз (11-е место, 1,4 миллиарда).

Среди членов правительства РФ наибольшие доходы за прошедший год были у замминистра финансов Андрея Круглова (19-е место, 771 миллион), среди чиновников Кремля — у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова (63-е место, 251 миллион; как отмечает Forbes, большая часть этой суммы — доходы жены Пескова Татьяны Навки).

Российские федеральные чиновники и парламентарии отчитались о доходах за 2019 год 14 августа. Доход президента Владимира Путина составил 9,7 миллиона рублей.

В конце августа Forbes опубликовал рейтинг богатейших жен федеральных чиновников, глав госкомпаний и парламентариев. Первое место в нем заняла жена главы «Ростеха» Сергея Чемезова Екатерина Игнатова с доходом в 1,49 миллиарда рублей.