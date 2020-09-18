Число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 30 миллионов человек

Более 30 миллионов человек по всему миру заразились новой коронавирусной инфекцией, сообщает Университет Джонса Хопкинса, отслеживающий статистику заболеваемости в реальном времени.

В общей сложности от болезни умерли почти 945 тысяч человек, выздоровели более 20 миллионов человек.

Лидером среди стран мира по заболеваемости остаются США. Там выявлены более 6,6 миллиона случаев COVID-19. Умерли 197 тысяч человек, выздоровели 2,5 миллиона человек.

На втором месте Индия — 5,1 миллиона заболевших, 83 тысячи умерших, четыре миллиона выздоровевших.

Третьей идет Бразилия — инфицированы 4,4 миллиона человек, умерли 134 тысячи человек, выздоровели 3,8 миллиона человек.

Россия находится на четвертом месте в мировой статистике. По данным национального оперативного штаба по борьбе с вирусом на 18 сентября, в стране зафиксированы 1,085 миллиона случаев заболевания. 19 тысяч человек умерли, 895 тысяч человек выздоровели.