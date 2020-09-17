Собянин объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Москве количеством тестов

В Москве стали фиксировать больше новых случаев заболевания COVID-19 из-за роста количества тестов. Об этом сказал мэр Москвы Сергей Собянин, его слова передает ТАСС.

Вместе с тем, Собянин попросил пожилых москвичей минимизировать контакты, а руководителям компаний порекомендовал «по возможности продлить режим дистанционной работы», пишет агентство.

«Главные врачи коронавирусных стационаров говорят, что вирус стал не настолько злобным и болезнь стала протекать не настолько тяжело. Расслабляться ни в коем случае нельзя», — цитирует Собянина ТАСС.

Оперативный штаб Москвы 15 сентября также объяснил рост количества случаев коронавирусной инфекции в том числе увеличением количества тестов и улучшением их точности.

Как пишет «Интерфакс», в целом в России с начала сентября вновь стали регистрировать больше пяти тысяч случаев COVID-19 в сутки. В Москве, по данным оперативного штаба, за сутки к утру 17 сентября заболели 730 человек, а, к примеру, 17 августа — 690.

Суточный прирост, по данным штаба, оставался ниже 700 случаев до 14 сентября, когда за сутки заболели 696 человек. За последующие сутки, к утру 15 сентября зарегистрировали уже 730 новых случаев, если верить данным оперативного штаба.