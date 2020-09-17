На побережье Бразилии нашли мертвого пингвина, проглотившего респиратор

На побережье Бразилии обнаружили мертвого магелланского пингвина, проглотившего респиратор. Об этом сообщает El Mundo.

Пингвин был найден на пляже Жукехи в северной части штата Сан-Паулу. После проведения вскрытия в его желудке была найдена маска модели черного цвета.

По словам местных ученых, это, вероятно, первый случай гибели животного от проглатывания неправильно утилизированной защитной маски, которые начали повсеместно использовать во время пандемии коронавируса.

Магелланские пингвины обитают на Огненной земле и Фолклендских островах. В холодный сезон (в Южной Америке он летом) они мигрируют на север, к побережью Бразилии. Международный союз охраны природы классифицирует магелланских пингвинов как вид, близкий к уязвимому положению.