Минздрав разрешил лечить COVID-19 вне больниц двумя препаратами

Минздрав разрешил лечить амбулаторных пациентов с COVID-19 двумя препаратами, сообщают «Ведомости» со ссылкой на министерство.

«Минздрав России внес изменения в регистрационные удостоверения двух отечественных препаратов <…> с международным непатентованным наименованием (МНН) „фавипиравир“, разрешив их применение в амбулаторных условиях», — цитирует газета сообщение министерства.

Раньше указанные препараты можно было использовать только в стационарах, уточняет издание. Как передает ТАСС, производитель фавипиравира готов поставлять его в аптеки с 21 сентября.

Первый препарат Минздрав зарегистрировал в конце мая 2020 года по ускоренной процедуре — до завершения клинических исследований, пишут «Ведомости». В Минздраве утверждают, что он «показал свою эффективность».

В целом для лечения COVID-19 в рекомендациях министерства перечислено шесть препаратов: фавипиравир, гидроксихлорохин, азитромицин в сочетании с гидроксихлорохином, препараты интерферона-альфа, а также ремдесивир и умифеновир, напоминают «Ведомости».