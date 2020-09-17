Мэр Харькова Геннадий Кернес доставлен в берлинскую клинику «Шарите» с коронавирусом

Городской голова Харькова Геннадий Кернес в ночь на 17 сентября доставлен на лечение в клинику «Шарите» в Берлине. Он находится в сознании, его состояние оценивается как тяжелое, сообщил в телеграм-канале бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс. Он опубликовал видео из самолета, доставившего мэра в Германию.

61-летний Геннадий Кернес не появлялся на публике больше трех недель, с 23 августа. Украинское издание ZN.ua сообщило 14 сентября со ссылкой на источники, что у Кернеса диагностировали коронавирусную инфекцию и что он якобы находится в коме. На следующий день в городском совете Харькова подтвердили диагноз, но отметили, что Кернес в сознании. В совете отметили, что мэр с двусторонним воспалением легких лежит в одной из больниц Харькова и его не планируют перевозить за границу.

Геннадий Кернес занимает пост мэра Харькова с 2010 года. В этом году он решил баллотироваться на третий срок, выборы намечены на 25 октября.