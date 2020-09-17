Двое военнослужащих Балтийского флота помыли обувь в святой воде в часовне. На них завели уголовное дело

Военно-следственный отдел Калининградского гарнизона возбудил уголовное дело по об оскорблении религиозных чувств после того, как двое военнослужащих Балтийского флота вымыли обувь в святой воде. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

В Генпрокуратуре, в свою очередь, сообщили, что проверяют произошедшее на предмет экстремизма.

Видео с участием нескольких человек, снятое в часовне у кафедрального собора Христа Спасителя в Калининграде, распространилось в соцсетях 13 сентября. Двое из них мыли ноги в святой воде и комментировали свои действия.

Видео инцидента в Калининграде Intelligent

Сами участники инцидента были задержаны на следующий день. Они оказались уроженцами Дагестана, один из них — контрактник, второй — срочник.

В Калининградской епархии назвали произошедшее «неприятной ситуацией» и отметили, что один из участников инцидента уже принес публичные извинения за свой «неблаговидный поступок».

Вечером 16 сентября инцидент прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он заявил, что ему «неприятно читать, как СМИ и блогосфера сразу придают такому событию национальный колорит», отметив, что в соцсетях «парней сразу же назвали чеченцами». По словам Кадырова, он инициировал специальную проверку, которая показала, что военнослужащие не являются выходцами из региона.