Бывшая модель Эми Доррис обвинила Дональда Трампа в сексуальном насилии

Бывшая модель Эми Доррис в интервью газете The Guardian рассказала о сексуальном насилии со стороны президента США Дональда Трампа.

По словам Доррис, в 1997 году на открытом чемпионате США по теннису в Нью-Йорке она столкнулась с Трампом (он тогда занимался бизнесом), когда выходила из уборной.

После короткой беседы Трамп якобы начал обнимать ее. «Я не могла вырваться из его объятий, — сказала Доррис в беседе с изданием. — Он просто засунул свой язык мне в глотку».

Рассказ Доррис подтвердили несколько человек, которым она рассказала о предполагаемом инциденте с Трампом сразу же после, пишет The Guardian. Это в том числе мать модели и ее психотерапевт.

Подробности предполагаемого инцидента, которые рассказывала им Доррис, соответствуют тому, что она сообщила в интервью, уточняет газета.

Адвокаты Трампа отрицают обвинения в его адрес. По их словам, Доррис никогда не обращалась в полицию с подобными заявлениями и не говорила о них с Трампом.

Как полагают адвокаты, обвинения, выдвинутые незадолго до выборов президента США (они пройдут в ноябре), могут быть политически мотивированы.

Трампа неоднократно обвиняли в домогательствах или сексуальном насилии. В начале 2020 года бывшая ведущая Fox News рассказала, что Трамп якобы предлагал ей «приехать в его офис, чтобы поцеловаться». В феврале 2019-го бывшая сотрудница избирательного штаба Трампа Алва Джонсон подала на него в суд за то, что он якобы пытался поцеловать ее против ее воли.

В 2018 году порноактриса Сторми Дэниелс (настоящее имя Стефани Клиффорд) рассказала, что адвокат Трампа заплатил ей 130 тысяч долларов за молчание о ее предполагаемой сексуальной связи с политиком. Клиффорд утверждала, что у нее был роман с Трампом в 2006-2007 годах. Нарушить соглашение о молчании Клиффорд решила, так как оно, по ее мнению, не имеет силы: Трамп его со своей стороны не подписал.