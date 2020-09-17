Агутин, Лагутенко и Noize MC запишут трибьют-альбом на стихи Мандельштама

Российские и зарубежные музыканты выпустят трибьют-альбом «Сохрани мою речь навсегда» к 130-летию со дня рождения Осипа Мандельштама.

Как рассказали «Медузе» организаторы проекта, собственные композиции на стихи поэта запишут более 20 исполнителей, в том числе Леонид Агутин, Илья Лагутенко, Алина Орлова, Александр Маноцков, группы Shortparis, Noize MC, IOWA, Mgzavrebi, «Сансара», «Порнофильмы» и другие.

Инициатором и продюсером трибьюта выступил кинорежиссер Рома Либеров, автор серии документальных фильмов о русских литератуных классиках — Сергее Довлатове, Иосифе Бродском, Осипе Мандельштаме, Андрее Платонове.

Альбом «Сохрани мою речь навсегда» выйдет на всех цифровых платформах в день рождения Мандельштама 14 января 2021 года. Организаторы также планируют снять клипы на каждую из композиций трибьюта и провести масштабный сборный концерт.