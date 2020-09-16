По делу «Хизб ут-Тахрир» впервые вынесли оправдательный приговор

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону оправдал одного из обвиняемых по делу группировки . Об этом сообщается на сайте суда.

Эрнеса Аметова освободили в зале суда. Как пишет «МБХ медиа», это первый оправдательный приговор по делу «Хизб ут-Тахрир».

Исправление. Изначально в заголовке новости сообщалось, что речь идет о суде в Крыму. В действительности Южный окружной военный суд находится в Ростове-на-Дону.

Аметова обвиняли по статье о насильственном захвате власти (статья 278 УК РФ) и по статье об участии в деятельности организации, которая в России признана террористической (часть 2 статьи 205.5 УК).

Вместе с Аметовым 16 сентября судили еще семерых предполагаемых участников «Хизб ут-Тахрир». Они получили от 13 до 19 лет колонии строгого режима по тем же статьям УК, что были у Аметова.

Всего по делу «Хизб ут-Тахрир» проходит около ста человек, уточняет «МБХ медиа». Часть приговоров уже вынесли, некоторые дела еще не передали в суд. Все фигуранты — крымские татары, живущие в Крыму.

Массовое преследование членов «Хизб ут-Тахрир», признанной террористической организацией в России, началось вскоре после присоединения Крыма.

Центр «Мемориал» признает всех фигурантов дела политзаключенными. Правозащитники связывают уголовное преследование с позицией организации против присоединения Крыма к РФ.