Новым премьер-министром Японии избран Ёсихидэ Суга

Парламент Японии утвердил на пост премьер-министра страны 71-летнего Ёсихидэ Сугу, который возглавляет правящую Либерально-демократическую партию.

За его кандидатуру проголосовали 314 из 465 депутатов палаты представителей — нижней палаты парламента, которая имеет преимущество при назначении премьера. В верхней — палате советников — за Сугу отдали голоса 142 из 245 депутатов, сообщает Kyodo.

Ёсихидэ Суга является ближайшим соратником предыдущего премьера Синдзо Абэ, который подал в отставку в конце августа по состоянию здоровья. Абэ занимал пост премьера Японии дольше, чем кто-либо из его предшественников. Суга с 2012 года был генеральным секретарем кабинета министров Японии.

В ближайшее время премьер огласит состав нового правительства страны. Ожидается, что большинство членов кабинета министров Абэ сохранят свои должности в новом правительстве.