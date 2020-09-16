Министерство финансов России подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, согласно которому в 2021 году акциз на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты вырастет на 20% по сравнению с нынешними ставками.

Законопроект одобрила комиссия по законопроектной деятельности, его рассмотрят на заседании правительства, сообщает РБК, ссылаясь на пресс-службу Минфина.

Текущий вариант Налогового кодекса предусматривает, что в 2021 году акциз вырастет на 4%. Ожидалось, что ставка акциза на сигареты за тысячу штук вырастет с 1996 до 2045 рублей, а ставка на электронные сигареты и вейпы — с 50 до 52 рублей за штуку. Поправки, предложенные Минфином, предусматривают ставку акциза уже в 2359 рублей и 60 рублей соответственно.

Представитель Минфина сообщил, что внеплановое повышение акцизов позволит государству выполнить социальные обязательства «в условиях роста бюджетных расходов из-за сложившейся экономической ситуации, связанной с распространением пандемии». В министерстве отметили, что в следующие годы акциз будет расти с учетом уровня прогнозируемой инфляции.

Представители табачных компаний предупредили о росте цен на сигареты. В считают, что, если предложения Минфина одобрят, то средневзвешенная цена пачки сигарет вырастет до 140 рублей. В компании прогнозируют, что розничные цены в среднем вырастут на 20 рублей за пачку. Табачные компании уверены, что из-за роста цен потребители могут перейти на контрафактные и контрабандные сигареты.