Мадонна снимет фильм о себе

Американская певица Мадонна станет режиссером и сценаристом фильма-автобиографии.

Производством картины, посвященной карьере поп-звезды, займется компания Universal Pictures. Название и сроки выхода ленты пока не разглашаются.

Соавтором сценария выступит американская писательница Брук Бьюзи-Морио, известная под псевдонимом Диабло Коуди. В 2008 году она была удостоена «Оскара» за лучший оригинальный сценарий к фильму «Джуно».

«Я хочу рассказать о том, каким потрясающим путешествием стала для меня жизнь артиста, музыканта, танцора и человека, который пытается идти в этом мире своей собственной дорогой, — говорится в заявлении Мадонны на ее официальном сайте. — В центре внимания этого фильма всегда будет музыка. Музыка поддерживала меня, а искусство сохраняло жизнь. Есть еще так много нерассказанных и вдохновляющих историй — и кто их лучше всего расскажет, как не я сама».

За свою музыкальную карьеру 62-летняя Мадонна Луиза Чикконе записала 14 студийных альбомов, распроданных общим тиражом более 300 миллионов экземпляров. Она считается самой коммерчески успешной исполнительницей в истории.

Мадонна также снялась почти в двух десятках фильмов (в том числе «Дик Трэйси», «Тело как улика», «Эвита», «Четыре комнаты», «Шанхайский сюрприз», «Лучший друг») и выступила режиссером двух картин («Грязь и мудрость» и «МЫ. Верим в любовь»). За роль в фильме «Эвита» она получила «Золотой глобус», однако певица также является рекордсменкой по числу «Золотых малин» — антипремии за худшие достижения в кино. У Мадонны девять «малин» за актерскую работу.