Королева Великобритании больше не будет главой Барбадоса. Остров официально станет республикой
Королева Великобритании Елизавета II больше не будет монархом Барбадоса. Островное государство официально станет республикой, сообщает местное издание Loop.
Как заявила генерал-губернатор Барбадоса Сара Мэйсон, это произойдет к 55-й годовщине независимости острова, которая будет отмечаться в 2021 году.
Пришло время окончательно оставить наше колониальное прошлое позади. Барбадосцы хотят иметь собственного главу государства. Мы уверены в том, кто мы есть и чего мы можем достичь.
Барбадос официально стал независимым от Великобритании 30 ноября 1966 года.
Королева Елизавета II до сих пор формально остается главой государства в 14 независимых странах — членах ООН, которые являются бывшими колониями Великобритании. Крупнейшие из таких стран — Канада и Австралия.