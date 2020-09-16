Издание VTimes, которое основали бывшие сотрудники «Ведомостей», запустило краудфандинг

Издание VTimes, основанное бывшими сотрудниками «Ведомостей», объявило о сборе средств на развитие проекта.

«Мы уверены, что России нужна независимая и качественная деловая журналистика. Сегодня она невозможна без поддержки читателей. Мы призываем вас присоединиться к нам в борьбе за свободу слова, высокие стандарты журналистики и доступность информации», — говорится на странице сбора средств.

В VTimes рассчитывают потратить собранные деньги на производство подкастов, видео, выпуск расследований и аналитических материалов.

Как сообщил издатель VTimes Александр Губский, официально проект стартует в октябре 2020 года. Но материалы издания уже публикуют на его сайте и в соцсетях.

VTimes создано в конце июля журналистами «Ведомостей», уволившимися в знак протеста против действий нового руководства. Советником нового проекта стал медиаменеджер Дерк Сауэр, который в 1999 году совместно с The Wall Street Journal и Financial Times основал «Ведомости».

Кризис в «Ведомостях» начался в марте 2020 года после назначения и. о. главного редактора Андрея Шмарова — редакция обвинила его в цензуре из-за вмешательства в уже опубликованные материалы. В мае газету купил издатель «ФедералПресс» Иван Еремин, после чего Шмаров был официально утвержден в должности главреда. После этого часть журналистов, в том числе пятеро заместителей главного редактора, покинули «Ведомости».