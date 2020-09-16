Бывший глава Международной федерации легкой атлетики получил четыре года тюрьмы. Он скрывал положительные допинг-тесты российских спортсменов

Суд в Париже приговорил к четырем годам тюремного заключения бывшего главу Международной федерации легкой атлетики (IAAF) Ламина Диака в рамках дела о коррупции в этой организации, сообщает Reuters.

В ходе расследования, которое велось с 2015 года, Диак признал, что IAAF скрывала положительные результаты допинг-проб россиян с начала 2010-х годов. Это делалось для того, чтобы не портить имидж России перед ЧМ-2013, который проходил в Москве, и не сорвать крупные контракты IAAF со спонсорами.

Действия IAAF, как выяснил суд, позволили некоторым атлетам, несмотря на положительные пробы, принять участие в Играх в Лондоне в 2012 году и выиграть там медали.

Также к трем годам тюрьмы был приговорен бывший глава Всероссийской федерации легкой атлетики Балахничев, а бывший старший тренер сборной России Алексей Мельников получил два года лишения свободы.

Балахничеву и Мельникову приговор был вынесен заочно, так как они оба находятся в России.

ВФЛА с 2015 года дисквалифицирована из-за допинговых нарушений. Из-за этого российские легкоатлеты не могут выступать на международных турнирах под национальным флагом.

Ламин Диак возглавлял IAAF с 1990 по 2015 год.