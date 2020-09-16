Американская компания Sandvine расторгла соглашение с Беларусью. Ее технологию использовали для блокировки тысяч сайтов в стране

Компания Sandvine из Калифорнии, продавшая властям Беларуси технологию для фильтрации интернет-трафика, расторгла лицензионное соглашение с белорусскими властями, заявив, что правительство использовало ее продукт для нарушения прав человека.

В заявлении Sandvine, которое цитирует Bloomberg, сказано, что в ее технологию добавили пользовательский код, чтобы помешать свободному потоку информации во время протестов, начавшихся после президентских выборов в Беларуси. В компании назвали это нарушением прав человека.

Продукция компании продолжит работать в Беларуси, но Sandvine прекратит обновлять технологию, а белорусские специалисты не смогут получить техническую поддержку. Один из сотрудников Sandvine сказал, что оборудование будет работать, пока не сломается.

По данным источников Bloomberg, технологию Sandvine использовали в Беларуси во время протестных выступлений в августе, чтобы ограничить доступ к тысячам сайтов, в том числе Google, YouTube, Twitter, Facebook, иностранным новостным сайтам, например, CNN и «Би-би-си», приложениям WhatsApp, Telegram и Viber.

Sandvine продемонстрировала свою технологию властям Беларуси в мае, после чего поставила оборудование через российского системного интегратора Jet Infosystems, указывает Bloomberg, ссылаясь на слова двух источников и документы компании. Оборудование было установлено в Национальном центре обмена трафиком в Минске. Технология Sandvine позволила блокировать до 40% всего входящего и исходящего трафика в Беларуси.

10 сентября технический директор Sandvine Александр Хаванг во время группового звонка с сотрудниками признал, что Беларусь использовала технологию компании для блокировки сайтов, но отметил, что в Sandvine не считают интернет и доступ к определенным материалам на сайтах «частью прав человека».

Александр Лукашенко говорил 10 августа, что интернет на территории Беларуси был отключен не по инициативе властей, а из-за зарубежного вмешательства. По его словам, интернет отключали из-за границы, «чтобы вызвать недовольство у населения».