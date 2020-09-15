В московских «Пятерочках» и «Перекрестках» запустили систему бесконтактных покупок с помощью телефона

В Москве в 60 магазинах «Пятерочка» и 30 «Перекрестках» запустили систему бесконтактных покупок через мобильные устройства, сказано в сообщении X5 Retail Group.

Покупателю нужно скачать приложение «Экспресс-скан» (есть версии для iOS и Android), отсканировать товар и оплатить его либо в приложении, либо на кассе самообслуживания.

Кроме того, нужно иметь профиль в системе идентификации клиента Х5 ID и привязать к нему карты Visa или MasterCard (также покупки можно оплатить через ApplePay и GooglePay).

Адреса магазинов, где запустили систему, можно найти в «Экспресс-скане».