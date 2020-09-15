Запись в инстаграме, которую 15 сентября опубликовал Алексей Навальный, набрала больше миллиона лайков за пять часов. Это первый пост Навального после его госпитализации с отравлением.

«Привет, это Навальный. Скучаю по вам 😍. Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооцененный многими процесс. Рекомендую», — написал Навальный.

Он также опубликовал фотографию из палаты берлинской клиники «Шарите». На снимке он вместе с семьей — женой Юлией, сыном Захаром и дочерью Дарьей.

Алексей Навальный был госпитализирован 20 августа в Омске и через двое суток доставлен в Берлин. Он почти три недели находился в искусственной коме. Врачи вывели его из комы 7 сентября, а еще спустя неделю сообщили, что Навальный отключен от аппарата искусственной вентиляции легких.

Правительство Германии, основываясь на заключениях экспертов нескольких лабораторий, утверждает, что Навального отравили в России нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». В России отвергают эти обвинения, заявляя, что в организме Навального во время его пребывания в больнице в Омске не было найдено следов яда.