Показ фильма в поддержку Юлии Цветковой в Москве отменили после визита Росгвардии

Дизайн-завод «Флакон» отменил презентацию фильма «Vulva 3.0» в поддержку активистки после визита Росгвардии. Об этом «Медузе» сообщил в пресс-службе «Флакона».

«Нам пришлось отменить [показ], потому что фильм вызвал неоднозначную реакцию властей. Фильму предстоит экспертиза на наличие откровенных сцен, по итогу которой будет определена возможность его публичного показа», — сказала «Медузе» представитель «Флакона».

Куратор показа Андрей Паршиков рассказал «МБХ медиа», что «на Петровку поступил анонимный звонок о том, что во время показа фильма будет так называемая пропаганда гомосексуализма».

По словам Паршикова, он разговаривал с начальником отдела полиции, который посоветовал дать полицейским копию фильма, чтобы те «посмотрели, удостоверились». Организаторы согласились, а также сообщили полицейским, что переносят показ.

После этого на «Флакон» пришли 20 сотрудников Росгвардии, «которые просто ходят и не дают возможности провести показ фильма», пишет «МБХ медиа».