Компания «Газпром нефть» подала в Роспатент заявку на регистрацию в качестве товарного знака фразы «Успех — это поступательное движение, а не точка, которую можно достичь». На заявку обратили внимание «Открытые медиа».

Фраза, которую хочет зарегистрировать «Газпром нефть», известна благодаря американскому тренеру личностного роста Тони Роббинсу. Она, помимо прочего, использовалась в его «Книге о власти над собой», а также цитировалась в официальном твиттере Роббинса.

Помимо фразы Роббинса, «Газпром нефть» подала заявки на регистрацию высказывания Гете «То, что не начато сегодня — не закончить завтра», а также фразы «Правильно мыслить более ценно, чем многое знать», автором которой является английский философ Джон Локк.

Тони Роббинс — один из наиболее известных в мире тренеров и авторов книг по личностному развитию. Клиентами его индивидуальных тренингов были президент США Билл Клинтон, спортсмены Серена Уильямс и Уэйн Гретцки, актер Хью Джекман. Состояние Роббинса оценивается в 500 миллионов долларов.

Тони Роббинс один раз выступал в России в 2018 году. Мероприятие сопровождалось скандалом — после него многие его посетители жаловались, что он во время своего выступления давал банальные мотивационные советы.