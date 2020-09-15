«Газпром нефть» зарегистрирует цитату Тони Роббинса «Успех — это поступательное движение» в качестве своего торгового знака
Компания «Газпром нефть» подала в Роспатент заявку на регистрацию в качестве товарного знака фразы «Успех — это поступательное движение, а не точка, которую можно достичь». На заявку обратили внимание «Открытые медиа».
Фраза, которую хочет зарегистрировать «Газпром нефть», известна благодаря американскому тренеру личностного роста Тони Роббинсу. Она, помимо прочего, использовалась в его «Книге о власти над собой», а также цитировалась в официальном твиттере Роббинса.
Помимо фразы Роббинса, «Газпром нефть» подала заявки на регистрацию высказывания Гете «То, что не начато сегодня — не закончить завтра», а также фразы «Правильно мыслить более ценно, чем многое знать», автором которой является английский философ Джон Локк.
Тони Роббинс может подать в суд, если не согласится с регистрацией его фразы в качестве товарного знака сторонней компанией, говорит [руководитель судебного направления компании «Онлайн патент» Александра] Пелих. Однако его юристам нужно будет доказать, что это высказывание является результатом интеллектуальной деятельности, создано творческим трудом и имеет признаки оригинальности и неповторимости, отмечает она. Также необходимо будет доказать известность этой фразы в России, добавляет эксперт.
Тони Роббинс — один из наиболее известных в мире тренеров и авторов книг по личностному развитию. Клиентами его индивидуальных тренингов были президент США Билл Клинтон, спортсмены Серена Уильямс и Уэйн Гретцки, актер Хью Джекман. Состояние Роббинса оценивается в 500 миллионов долларов.
Тони Роббинс один раз выступал в России в 2018 году. Мероприятие сопровождалось скандалом — после него многие его посетители жаловались, что он во время своего выступления давал банальные мотивационные советы.