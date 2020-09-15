Европейское космическое агентство впервые поучаствует в защите Земли от астероидов

Европейское космическое агентство (ЕКА) заключило с промышленным консорциумом контракт на проектирование, разработку и испытания миссии планетарной защиты «Гера». Об этом сообщается на сайте ЕКА.

«Гера» (в честь греческой богини) — первый проект ЕКА по защите Земли от астероидов. Сумма контракта — 129,4 миллиона евро (153 миллиона долларов), промышленный консорциум возглавляет немецкая космическая компания OHB.

Европейская миссия задумана как поддержка проекту NASA по отклонению траектории астероидов DART (Double Asteroid Redirect Test). Запуск американского зонда запланирован на середину 2021 года.

DART направят к двойному астероиду Didymos. Он состоит из Didymos A диаметром около 800 метров и вращающегося вокруг него Didymos B диаметром 160 метров.

DART ударит по Didymos B, попытаясь таким образом сдвинуть его орбиту. Столкновение зонда с астероидом предполагается в сентябре 2022 года.

Запуск «Геры» пока планируют на 2024 год, к астероиду аппарат прибудет в 2026-м и будет работать шесть месяцев, в течение которых оценит эффективность кинетического воздействия на астероид.