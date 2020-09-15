ЕСПЧ оштрафовал Россию на 5200 евро по делу об изъятии земли в Сочи перед Олимпиадой

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить 5200 евро жительнице Сочи Нине Беловой по жалобе на изъятие земли перед Олимпиадой-2014. Об этом сообщается на сайте ЕСПЧ.

В 2012 году Росимущество отсудило у Беловой земельный участок, чтобы построить пятизвездочный отель для членов Олимпийского комитета, сказано в сообщении ЕСПЧ.

Дело дошло до Верховного суда РФ, который постановил, что Белова недобросовестно приобрела землю и аннулировал право собственности.

Белова просила ЕСПЧ признать незаконным изъятие земли и жаловалась на нарушенное, по ее мнению, право на справедливое разбирательство (дело рассматривали в ее отсутствие).

ЕСПЧ не нашел нарушений права собственности, но признал нарушение права на справедливый суд и постановил выплатить Беловой компенсацию морального вреда.

Земельные участки под строительство объектов для сочинской Олимпиады 2014 года начали изымать в 2008-м. Количество изымаемых участков с жилыми домами оценивалось примерно в две тысячи. Людям предлагали другое жилье или компенсацию. Сумма компенсаций зачастую была ниже рыночной.