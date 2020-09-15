Apple представила единую подписку на все свои сервисы

Apple на ежегодной презентации представила единую подписку Apple One, которая включает Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade и iCloud.

Подписку можно будет оформить, «начиная с этой осени», сказано в сообщении Apple, поступившем в «Медузу».

Индивидуальная Apple One за 365 рублей в месяц предусматривает Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade и 50 Гб в iCloud. Семейная за 525 рублей — все то же самое и 200 Гб места в «облаке».

Пользоваться семейной подпиской cмогут шесть человек.

Ежегодная сентябрьская презентация Apple в 2020 году впервые прошла в онлайн-формате.

Компания показала Apple Watch Series 6 и Apple Watch SE, а также первый фитнес-сервис для часов — Fitness+. В России Apple Watch Series 6 будут стоить от 36,9 тысячи, Apple Watch SE — от 24,9 тысячи. Сроков начала продажи часов в России Apple пока не назвала.

Также компания рассказала о новых айпадах, про новые айфоны на презентации не упоминалось, но компания назвала дату релиза iOS 14 — 16 сентября. Apple предупреждала, что выход новых моделей iPhone в 2020 году сдвинется на более поздний срок из-за эпидемии COVID-19.