Союз архитекторов России решил отменить конкурс на лучшую концепцию дальнейшего использования мавзолея Владимира Ленина. Об этом заявил глава организации Николай Шумаков.

Да, мы отменили проведение конкурса. Нас обвиняют во всех грехах, что мы хотим снести мавзолей и вынести тело Ленина. Где они это взяли? Это невозможно. Очень много негатива.

По словам Шумакова, такой конкурс не будет проводиться как минимум в ближайшие несколько лет.

О проведении конкурса стало известно 12 сентября. В Союзе архитекторов подчеркивали, что не выступают за вынос тела Ленина, а лишь хотят «архитектурно осмыслить, как можно использовать мавзолей в той самой ситуации, когда все-таки через 50 лет тело Ленина вынесут». Организаторы конкурса заявляли, что озабочены тем, что мавзолей после этого могут снести.

Против конкурса резко выступили коммунисты. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пригрозил организаторам уголовным преследованием за «нарушение исторической преемственности».

Московские власти заявили, что не имеют отношения к инициативе Союза архитекторов. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов назвал «неправильным» конкурс «на такую политизированную тему».