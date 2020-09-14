Лидер группы Therr Maitz выступил в поддержку ЛГБТ на фестивале традиционных ценностей «Скрепа» в Екатеринбурге

Певец Антон Беляев, ставший со своей группой Therr Maitz хедлайнером фестиваля традиционных семейных ценностей «Скрепа» в Екатеринбурге, публично поддержал представителей ЛГБТ-сообщества со сцены мероприятия. Видео с концерта музыкант опубликовал 13 сентября в своем инстаграме.

«Среди моих знакомых достаточно представителей ЛГБТ-прайда, и многие из них повлияли на мою жизнь: одни помогали мне в трудных ситуациях, другие повлияли на мое мировоззрение, и я им за это благодарен, не больше и не меньше, чем всем остальным людям, что я встречал. У каждого своя история и вы можете относиться к меньшинствам как угодно, но чего точно не стоит делать, так это бить и унижать человека только за то, что он любит не то, что любите вы, и хочет жить и чувствовать по-другому. Иногда это сложно, но найдите в себе силы. Пускай это станет традицией», — написал Беляев.

Ранее многие поклонники коллектива возмутились в соцсетях, что Therr Maitz согласились участвовать в фестивале «Скрепа», заявив, что это мероприятие было организовано движением «Сорок Сороков» специально в противовес Ural Pride Week — проекту екатеринбургского Ресурсного центра ЛГБТ, сообщает издание Itʼs My City. В ответ Беляев рассказал, что не знал о характере мероприятия и его организаторах. По его словам, группу приглашали выступить на Дне семьи.

Обновлено. Глава движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин заявил, что лидер Therr Maitz поступил как «женщины с пониженной социальной ответственностью». «Наш фестиваль был вне политики и вне различных оценочных суждений. Данный фестиваль никакой борьбы (с ЛГБТ) не подразумевал, там и слова такого не было… Мы планировали избежать различных политических заявлений на нем, потому что он посвящен семье, семейным отношениям, семейным скрепам. Поэтому то, что сделал господин Беляев — просто непорядочно с его стороны — взять деньги за выступление и привнести на семейный фестиваль, где много детей и женщин, политическую составляющую», — сказал он в комментарии «Открытым медиа».

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