Генпрокуратура РФ запросила у Германии «дополнительные объяснения» о лечении Навального

Генеральная прокуратура РФ запросила «дополнительные объяснения» немецких врачей о лечении и обследовании политика Алексея Навального. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя надзорного ведомства Андрея Иванова.

По его словам, результаты токсикологического исследования, которое провела клиника, где лечат Навального, «имеют значение для полного, объективного и всестороннего установления обстоятельств, повлекших госпитализацию» политика.

«В этой связи российский следственный орган в новом запросе высказал просьбу о предоставлении дополнительных объяснений лечащих врачей, информации и копий документов, касающихся лечения и обследования Навального», — цитирует Иванова ТАСС.

В какое именно министерство или ведомство российская прокуратура направила запрос, Иванов не уточнил, сообщив, что речь о «компетентных органах юстиции ФРГ»

В конце августа Генпрокуратура запросила у немецкого минюста результаты анализов Алексея Навального на наркотики и яды, а также информацию о лекарствах, которые применяют врачи берлинской клиники. Российское ведомство утверждает, что ответа на запрос все еще не получило.

Навальному стало плохо 20 августа во время рейса Томск — Москва, лайнер экстренно сел в Омске, где политика поместили в реанимацию. Семья Навального настояла на его транспортировке для лечения в Берлин. Правительство Германии в начале сентября объявило, что немецкие врачи обнаружили в организме Навального следы отравляющего вещества семейства «Новичок».