Союз архитекторов России объявил конкурс на лучшую концепцию использования мавзолея Ленина

Союз архитекторов России объявил конкурс на лучшую концепцию по использованию мавзолея Владимира Ленина на Красной площади в другом качестве. Конкурс был объявлен еще 25 августа, однако официально его положения были утверждены и опубликованы только 11 сентября.

По словам организаторов конкурса, их цель — создание «банка идей по ре-использованию мавзолея». Как заявили в оргкомитете, нахождение тела Ленина в мавзолее «в самом сердце страны, осознавшей исторические ошибки прошлого, входит в противоречие с современными представлениями о фиксации „вечной памяти“ и является нарушением русской православной традиции, а также роли самого вождя».

Проведение конкурса вызвало крайне резкую реакцию коммунистов. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал происходящее «откровенной провокацией» и потребовал завести на организаторов уголовное дело.

В ответ глава Союза архитекторов Николай Шумаков отметил, что конкурс не является политическим и направлен на то, чтобы в будущем защитить мавзолей от сноса. Он также подчеркнул, что конкурс отменен не будет.

Мы не собираемся ни сносить, ни выносить тело Ленина, мы пытаемся архитектурно осмыслить, как можно использовать мавзолей в той самой ситуации, когда все-таки через 50 лет тело Ленина вынесут. Мы очень переживаем за судьбу мавзолея, потому что в последнее время идут какие-то поползновения по его сносу.

Работы, победившие в конкурсе, Союз архитекторов представит 13 ноября.

Здание мавзолея Ленина было построено в 1930 году по проекту архитектора Алексея Щусева.

Предложения о выносе тела Ленина из мавзолея периодически высказываются с 1989 года. Опрос ВЦИОМа, проведенный в 2017 году, показывал, что 63% россиян выступают за перезахоронение Ленина, однако примерно половина из них считает, что это необходимо сделать не в ближайшее время, а позже — «когда уйдет поколение, для которого Ленин по-прежнему дорог».