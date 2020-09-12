AstraZeneca возобновила испытания вакцины от ковида. Их приостанавливали из-за заболевания одного из добровольцев

Шведско-британская компания AstraZeneca заявила, что в Великобритании возобновились испытания вакцины от коронавируса, разработанной совместно с Оксфордским университетом.

В AstraZeneca подчеркнули, что испытания снова начались после того, как регулирующие органы Великобритании подтвердили безопасность препарата, проведя расследование после заболевания одного из участников испытаний.

Испытания вакцины от AstraZeneca были приостановлены по всему миру 6 сентября — после того, как у одного из добровольцев был обнаружен поперечный миелит. Это воспаление костного мозга, которое обычно вызывается инфекцией; в AstraZeneca не исключали, что причиной заболевания могла быть вакцина.

Вакцина от коронавируса от AstraZeneca является одной из нескольких в мире, которая дошла до третьего этапа испытаний — масштабного исследования на тысячах добровольцев. В числе других — вакцины от Moderna, Pfizer/BioNTech и компаний из Китая, а также российская «Спутник V».