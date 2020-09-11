Из AppStore на Украине удалили четыре приложения холдинга ВГТРК

Из украинской версии магазина приложений AppStore удалены четыре приложения российского медиахолдинга ВГТРК.

Как уточнили в пресс-службе ВГТРК, Apple уже направила в холдинг соответствующее уведомление. Причиной блокировки стали требования Службы безопасности Украины.

Заблокированными оказались приложения «Россия 1», «Россия телевидение и радио», «Вести fm» и «Вести.ру».

Вещание телеканалов ВГТРК на Украине было запрещено еще в 2014 году.