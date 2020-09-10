В СК создали отделение для борьбы с «фальсификацией истории Отечества»

В Следственном комитете России создали отделение по расследованию преступлений, «связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории Отечества».

Отделение займется поиском виновных в преступлениях, совершенных в годы Великой Отечественной войны, а также «предотвращением искажения исторических фактов», сказано в сообщении на сайте СК.

В ведомстве пояснили, что из рассекреченных архивов становится известно о преступлениях прошлых лет и жертвах среди мирных граждан. «Таким деяниям даже по прошествии десятилетий необходимо давать надлежащую правовую оценку», — заявили в СК.

Новая структура создана в управлении по расследованию преступлений прошлых лет, которое входит в Главное следственное управление СК.

В 2014 году в Уголовном кодексе РФ появилась статья 354.1 «Реабилитация нацизма». Она предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы за отрицание фактов, установленных приговором Нюрнбергского трибунала, а также за распространение заведомо ложных сведений о деятельности Советского Союза во время Второй мировой войны.

В 2009 году в России создали комиссию по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам страны. Ее сформировали по указу Дмитрия Медведева, занимавшего в то время пост президента. В 2012 году комиссию упразднили. Комиссию возглавлял Сергей Нарышкин, который в 2012 году стал председателем Российского исторического общества.