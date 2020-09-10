В Чечне задержали родственников Ахмеда Закаева. Он связал это со своим выступлением в поддержку оппозиционного телеграм-канала 1ADAT

В Чечне силовики задержали двух братьев и двух сестер бывшего полевого командира Ахмеда Закаева. Об этом он сам рассказал «Русской службе Би-би-си».

По словам Закаева, задержание произошло 10 сентября в городе Урус-Мартан. Со слов его родственницы, которая была свидетелем задержания, силовики сообщили, что они везут задержанных в Грозный.

За два дня до задержания Закаев записал видеообращение, в котором осудил оппозиционного телеграм-канала 1ADAT, критикующего действия главы Чечни Рамзана Кадырова. «О существовании этого телеграм-канала я узнал только вчера, но сегодня я вам говорю: я — модератор этого канала. Я его админ. Каждый, кто считает себя чеченцем, является участником этой группы», — заявлял Закаев.

После обращения Закаева спикер парламента Чечни Магомед Даудов заявил, что раз тот назвал себя модератором, значит с него «надо требовать спрос».

Ахмед Закаев — бывший полевой командир и один из ближайших сподвижников Джохара Дудаева. В России Закаев обвиняется в организации незаконных вооруженных формирований и покушениях на убийства силовиков. С начала нулевых годов он живет в Лондоне.